Турция готовит третье за год соглашение по импорту LNG в попытке стать хабом для Европы

Турция готовится подписать соглашение о поставках сжиженного природного газа (LNG) с французским TotalEnergies уже на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Ожидается, что 10-летний договор TotalEnergies с турецким государственным импортером Botas будет завершен во время визита министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара в США для участия в конференции Gastech. Она состоится с 17 по 20 сентября.

Детали соглашения не раскрываются.

Соглашение о поставках LNG с Total станет третьим для BOTAŞ в этом году, поскольку Турция стремится диверсифицировать свои источники поставок и стать европейским хабом природного газа.

В начале сентября Турция подписала 10-летнее соглашение о поставках из Shell, начиная с 2027 года. В апреле она подписала еще одно 10-летнее соглашение – с Оманом.