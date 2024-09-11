Последнее обновление: 11.09.2024 17:59

Турция готовит третье за год соглашение по импорту LNG в попытке стать хабом для Европы

Турция готовится подписать соглашение о поставках сжиженного природного газа (LNG) с французским TotalEnergies уже на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Ожидается, что 10-летний договор TotalEnergies с турецким государственным импортером Botas будет завершен во время визита министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара в США для участия в конференции Gastech. Она состоится с 17 по 20 сентября.

Детали соглашения не раскрываются.

Соглашение о поставках LNG с Total станет третьим для BOTAŞ в этом году, поскольку Турция стремится диверсифицировать свои источники поставок и стать европейским хабом природного газа.

В начале сентября Турция подписала 10-летнее соглашение о поставках из Shell, начиная с 2027 года. В апреле она подписала еще одно 10-летнее соглашение – с Оманом.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование