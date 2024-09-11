Лукойл в октябре собирается возобновить поставки нефти в Венгрию и Словакию

Российская компания "Лукойл" намерена возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию в октябре после того, как венгерская MOL заявила о разблокировании транспортировки сырой нефти через Беларусь и Украину. Об этом пишет Reuters.

Поставки возобновятся в следующем месяце, поскольку планы экспорта на сентябрь были составлены заранее и перенаправить объемы сложно, пояснили источники агентства.

"Возможно, в этом месяце удастся перенаправить небольшой объем, но пока этого не видно", – сказал один из собеседников Reuters.

Летом санкции Украины заблокировали транзит российской нефти Лукойла в Венгрию и Словакию, что помешало поступлению лукойловской нефти на нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии.

Накануне венгерская энергетическая компания заявила, что возьмет на себя ответственность за нефть Лукойла на границе Беларуси и Украины. Ранее российские поставщики продавали сырую нефть на условиях FIP (свободно в трубопроводе) в венгерском городе Фенешлитке.

По информации одного из источников, MOL возьмет на себя все транспортные и другие расходы от границ Беларуси и Украины до своих НПЗ. Ранее за транзит нефти через Украину платила Россия.

Поставки российской нефти по "Дружбе" в сентябре, говорят источники, запланировано на уровне 510 тыс. тонн для Словакии и 360 тыс. тонн для Венгрии.

В сентябре основными поставщиками сырой нефти в Словакию и Венгрию считались российские "Татнефть" и "Роснефть".