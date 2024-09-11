Латвия обязала до 31 октября вывезти из страны машины с белорусскими номерами

Сейм Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о дорожном движении, запрещающие использование в стране зарегистрированных в Беларуси автомобилей. Об этом говорится в опубликованном на сайте латвийского парламента сообщении.

В нем указывается, что "зарегистрированные в Беларуси транспортные средства, находящиеся на территории Латвии, должны быть вывезены или перерегистрированы <...> до 31 октября". В противном случае такие автомобили могут быть конфискованы. Исключение предусмотрено для "лиц с ограниченными возможностями передвижения", которые управляют принадлежащими им автомобилями и въезжают в Латвию с целью посещения родственников.

В особых случаях, связанных с безопасностью, въехать на транспортном средстве с белорусскими номерами в Латвию можно будет по специальному разрешению.

Ранее сообщалось о решении властей Латвии запретить с 16 июля въезд на территорию страны автомобилей, зарегистрированных в Беларуси. Аналогичные меры в отношении машин с российскими регистрационными знаками были введены в сентябре 2023 года.