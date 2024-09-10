Последнее обновление: 10.09.2024 17:53

ЕЭК внесла изменения в программу разработки межгосударственных стандартов на игрушки

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в программу разработки межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию и применение техрегламента «О безопасности игрушек».

Как сообщает ЕЭК, изменения предусматривают разработку четырех межгосударственных стандартов в 2025-2026 годах, которые будут касаться требований к настольным играм для развития обоняния и наборам для изготовления парфюмерно-косметической продукции, а также методов определения уровня миграции вредных химических веществ.

Также запланирована разработка межгосударственного стандарта по определению уровня миграции винилацетата из текстильных материалов и полимеров на основе методики, разработанной комиссией в рамках научно-исследовательской работы.

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