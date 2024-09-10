Госсекретарь США подтвердил передачу Ираном баллистических ракет России

Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам в Лондоне.

По его словам, теперь новые санкции против Тегерана неизбежны, включая меры против иранской государственной авиакомпании Iran Air, пишет The Washington Post.

"Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран частным образом, что этот шаг стал бы опасной эскалацией", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что Россия уже получила партии этих ракет.

На этой неделе иранские официальные лица отрицали, что они отправляли оружие в Россию.

Иран поставляет России ударные беспилотники, но до недавнего времени воздерживался от предложения передачи более мощного вооружения, очевидно, учитывая предупреждения США и Европы о том, что это вызовет волну болезненных санкций.

В Евросоюзе ранее заявили, что союзники поделились с ним информацией о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.

В Совете нацбезопасности Белого дома отмечали, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны РФ против Украины.

Между тем издание WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников 6 сентября сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.