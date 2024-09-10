Последнее обновление: 10.09.2024 14:35

Россия присоединится к энергосистеме стран Центральной Азии

Минэнерго РФ и Узбекистана договорились о присоединении российского «Системного оператора» к объединенной энергосистеме (ОЭС) Центральной Азии.

«Есть отдельная энергосистема Центральной Азии, куда мы пока еще не входим. Но «Системный оператор» должен войти, чтобы вместе управлять единой энергетической системой Центральной Азии, мы с ней связаны. Узбекская сторона полностью это поддерживает. Мы в ближайшее время это сделаем», - заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что эта инициатива связана с коммерческим экспортом электроэнергии и с управлением перетоками между странами, которые позволят оперативно балансировать энергосистемы в случае дефицита, природных факторов и высоких нагрузок.

«Если вдруг у кого-то что-то происходит — чтобы мы могли быстро поддержать перетоками потребность стран, чтобы сбалансировать. Это важно для того, чтобы мы безопасность системы обеспечили правильно», - добавил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.



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