В Литве две компании оштрафовали за нарушение антироссийских санкций

В Литве две местные компании оштрафовали за сотрудничество с подсанкционными российскими производителями угля и каучука. Об этом сообщает LRT.

Литовские таможенники составили протоколы на две компании, зарегистрированные в Литве, за нарушение международных санкций. Обе компании были оштрафованы на €10 тысяч каждая.

По данным таможенного департамента, компании предоставляли услуги временного хранения, таможенного оформления, таможенного представительства.

Они декларировали товары, произведенные российскими компаниями, попавшими в санкционный список ЕС.

Среди отправленных из России товаров были угольная продукция и изопреновый каучук.