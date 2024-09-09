Президент Литвы предложит парламенту денонсировать соглашения с Беларусью

Хотя правительство Литвы еще в мае одобрило денонсацию соглашений с Беларусью и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций, Офис президента медлил с их внесением в Сейм, пишет LRT.lt. Однако, как подтвердил новостному порталу советник главы страны Ридас Ясюленис, это будет сделано в ближайшее время.

"Президент в ближайшее время представит эти соглашения в Сейм для денонсации", - сообщил Ридас Ясюленис.

Согласно действующим сейчас соглашениям, Литва должна защищать российские и белорусские инвестиции в стране, а если она этого не сделает, российские и белорусские компании могут жаловаться как в национальные литовские суды, так и в международный арбитраж.

Кроме того, соглашения о поощрении и защите инвестиций обязывают Литву обеспечивать без ограничений переводы и движение денег, связанных с инвестициями.

Министерство иностранных дел (МИД) внесло денонсацию этих соглашений в программу осенней сессии Сейма.