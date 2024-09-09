Залетевший в Латвию беспилотник был со взрывчаткой

Российский беспилотник, залетевший в субботу в Латвию из Беларуси, был дроном типа «шахед», снаряженным взрывчаткой. Об этом на пресс-конференции в Риге объявило руководство латвийской армии.

Как пишут латвийские медиа, в пресс-конференции участвовали министр обороны Латвии Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и командующий воздушными силами полковник Виестурс Масюлис.

Они сообщили журналистам, что эксперты изучают обломки беспилотника, упавшего на востоке Латвии, в Резекненском крае. Калниньш повторил то, что уже сказал в воскресенье: Национальные вооруженные силы Латвии, по его словам, сразу засекли беспилотник, влетевший в воздушное пространство Латвии рано утром в субботу, и следили за ним до момента падения.

Латвийские военные полагают, что «шахед» залетел в Латвию случайно.

Председатель Резекненской краевой думы Монвид Шварц сказал латвийскому агентству LETA, что беспилотник упал в поле на удалении от населенных пунктов. Другие медиа написали, что дрон упал в Гайгалавской волости, то есть примерно в 90 км от ближайшей точки границы с Беларусью.

Ни военные, ни местные власти не говорили о взрыве при падении «шахеда».

На прошлой неделе, по ходу как минимум двух ночных налетов «шахедов», украинские мониторинговые каналы сообщали о нескольких дронах, улетевших в Беларусь, а белорусские военные один раз подтвердили сообщения о том, что в районе Гомеля был сбит беспилотник, не уточняя, кем он был запущен.