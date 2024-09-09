Экспорт новых машин из Кыргызстана в Россию в августе увеличился в 2,5 раза

Экспорт новых машин из Кыргызстана в Россию в августе 2024 года по сравнению с июлем увеличился в 2,5 раза. Такие данные приводит российское аналитическое агентство «Автостат».

Согласно информации, по итогам последнего месяца лета Кыргызстан экспортировал в РФ 2,2 тысячи новых легковых автомобилей. В июле экспорт составил меньше 1 тысячи единиц.

При этом, по сведениям аналитиков, экспорт автотранспортных средств из Кыргызстана в Россию в августе 2024 года оказался на 44,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

В общем объеме ввоза машин в РФ на поставки из Кыргызстана пришлось 2,5%.

В конце 2023 года Кыргызстан занимал второе место по экспорту новых авто в Россию.