Последнее обновление: 09.09.2024 15:00

Болгария и Германия договорились о совместной закупке систем ПВО IRIS-T

Глава Министерства обороны Болгарии Атанас Запрянов во время встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом подписали соглашение, которое предусматривает совместную закупку систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии.

Министры Запрянов и Писториус подписали "Программное соглашение между Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия и Министерством обороны Республики Болгария о совместной закупке систем IRIS-T SLM в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по совместной закупке наземных систем ПВО в рамках европейской инициативы Sky Shield".

Общая цель стран-участниц инициативы ЕС заключается в развитии оборонного сотрудничества путем совместных закупок взаимосовместимых и взаимозаменяемых систем вооружений.

Проект инвестиционных расходов на приобретение зенитно-ракетных комплексов IRIS-T было принято Народным собранием Болгарии 8 августа этого года.

Цель проекта – преодолеть недостаток болгарских ВВС в средствах противовоздушной обороны путем технологического обновления и достижения оперативной совместимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны союзников.



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