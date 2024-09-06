Китай требует консультаций с Канадой в ВТО из-за введенных пошлин

Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой провести переговоры с Канадой по тарифам, введенным на китайские электромобили, а также на стальные и алюминиевые изделия. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Пекин объявил, что планирует начать антидемпинговое расследование в отношении импорта рапса из Канады, через неделю после того, как Оттава присоединилась к США и ЕС и ввела 100% тариф на китайские электромобили и 25% тариф на импортируемую сталь и алюминий.

"Канада проигнорировала правила ВТО и нарушила свои обязательства в рамках ВТО, предложив ввести дополнительные тарифы в размере 100% и 25%. Китай призывает Канаду соблюдать правила ВТО и немедленно исправить неправомерные действия", – говорится в заявлении Министерства торговли Китая.