Последнее обновление: 06.09.2024 17:35

Окружной суд Варшавы заочно арестовал трех белорусов за угон самолета Ryanair

Окружной суд Варшавы заочно арестовал трех белорусов за угон самолета Ryanair. Об этом пишут польские СМИ.

Согласно информации, речь идет о бывшем директоре “Белаэронавигации” Леониде Чуро, начальнике смены контроля Евгении Цыганове, а также неназванном офицере КГБ.

Национальная прокуратура обвиняет их в террористическом акте: обманном захвате управления самолетом Ryanair и незаконном лишении свободы пассажиров и членов экипажа. За эти преступления предусмотрено наказание — до 12 лет лишения свободы.

В 2021 году в аэропорту Минска был посажен самолет Ryanair. На борту находились на тот момент оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Обоих задержали, а позднее судили.



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