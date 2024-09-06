Окружной суд Варшавы заочно арестовал трех белорусов за угон самолета Ryanair. Об этом пишут польские СМИ.

Согласно информации, речь идет о бывшем директоре “Белаэронавигации” Леониде Чуро, начальнике смены контроля Евгении Цыганове, а также неназванном офицере КГБ.

Национальная прокуратура обвиняет их в террористическом акте: обманном захвате управления самолетом Ryanair и незаконном лишении свободы пассажиров и членов экипажа. За эти преступления предусмотрено наказание — до 12 лет лишения свободы.

В 2021 году в аэропорту Минска был посажен самолет Ryanair. На борту находились на тот момент оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Обоих задержали, а позднее судили.