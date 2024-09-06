Последнее обновление: 06.09.2024 17:35

Литва и Польша создадут совместный логистический центр боеприпасов для HIMARS

Литва и Польша ведут переговоры о создании совместного регионального логистического центра боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после состоявшегося в Польше Форума оборонной промышленности.

Он назвал этот центр "целевым синергетическим проектом, который необходимо развивать".

По его словам, важность этого проекта связана с тем, что обе страны намерены приобрести системы HIMARS

"Насколько я знаю, какая-то часть HIMARS уже доставлена в Польшу, мы еще ждем, но она у нас будет в ближайшие годы. Поэтому было бы действительно целесообразно добиваться синергии, создавать региональный центр, который мы могли бы использовать", - сказал Гитанас Науседа, которого цитируют литовские медиа.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда отметил, что этот вопрос прорабатывается, но реализация проекта может занять время, поскольку поставки артиллерийских систем только начались.

"Тема, конечно, жива и ее реализация продолжается. Поставки систем HIMARS действительно только начались. Хочу напомнить, что Польша заказала более 500 единиц. И это очень долгосрочный процесс, но, конечно, сотрудничество Польши и Литвы в этом плане будет развиваться", - добавил Анджей Дуда.



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