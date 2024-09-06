Telegram начнет модерацию приватных чатов

Популярный мессенджер Telegram изменил политику безопасности и планирует начать модерацию приватных чатов, сообщает портал TechCrunch.

Согласно информации, Telegram 5 сентября удалил со страницы ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Также появилась кнопка "Пожаловаться", которая позволяет сообщать о незаконном контенте.

Кроме того, на странице FAQ мессенджер предоставил адрес электронной почты, на который можно направить запрос модераторам на удаление контента, приложив ссылку. При этом портал отмечает, что платформа публично не объявляла об изменениях политики модерации.

Между тем вопрос о модерации контента в Telegram - одна из главных претензий властей Франции к основателю мессенджера Павлу Дурову, задержанному в стране в конце августа.