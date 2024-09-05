Последнее обновление: 05.09.2024 18:06

EPAM планирует приобрести NEORIS

EPAM Systems, Inc., ведущая компания по предоставлению услуг цифровой трансформации и разработки продуктов, объявила сегодня о заключении сделки по приобретению NEORIS, глобальной консалтинговой компании в области передовых технологий со штаб-квартирой в Майами, которая насчитывает более 4700 профессионалов в крупнейших центрах развития талантов в Латинской Америке, Испании и США.

Как сообщает пресс-служба EPAM, присоединение NEORIS создаст рыночное предложение для клиентов в Латинской Америке и на испано- и португалоязычных рынках, а также расширит возможности EPAM по предоставлению услуг в Северной Америке и Европе.

NEORIS специализируется на реализации комплексных проектов по привлечению и трансформации цифровых технологий для клиентов в Америке и Европе в различных отраслях, таких как производство, банковское дело, товары повседневного потребления и розничная торговля, телекоммуникации и медиа, среди других.



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