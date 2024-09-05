Последнее обновление: 05.09.2024 18:06

Президент Румынии одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 5 сентября, промульгировал закон, предусматривающий передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом свидетельствует сообщение на сайте главы румынского государства

Закон, одобренный правительством и обеими палатами парламента Румынии ранее на этой неделе, предусматривает передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot в наиболее современной конфигурации 3+.

Украина также получит от Румынии транспортные средства, запасные части, оборудование для технического обслуживания, начальный пакет материально-технической поддержки, услуги по обучению и другое необходимое для Patriot оборудование.

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