Путин запросил личную встречу с председателем Китая на фоне коллапса платежей

На фоне больших проблем с банковскими платежами между Россией и Китаем Путин попросил организовать встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишут российские медиа.

Во время саммита БРИКС в Казани планируется визит Си Цзиньпина. Путин во время общения с заместителем председателя КНР Хань Чжэном предложил во время работы на саммите провести и двустороннюю встречу.

Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за помощь подсанкционным лицам и обеспечение поставок российскому военно-промышленному комплексу.

После этого более 98% китайских кредитных организаций перестали принимать платежи от российских компаний.