Последнее обновление: 03.09.2024 11:43

Власти Грузии отчитались по "иноагентам": зарегистрировались около 500 организаций

В Министерстве юстиции Грузии объявили, что количество неправительственных организаций, которые выполнили требование скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" и зарегистрировались в установленный срок, приближается к 500. Об этом сообщают "Новости-Грузия".

Заместитель министра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили объявила в телеэфире, что по состоянию на 2 сентября – последний день выделенного на это периода – заявления о регистрации в соответствии с требованием закона "об иноагентах" подали 469 организаций.

Всего в Грузии – около 32 тысяч некоммерческих неправительственных организаций.

Ткешелашвили уточнила, что цифра еще может увеличиться.

После 2 сентября НПО и медиа, которые имеют более 20% зарубежного грантового финансирования, смогут продолжить регистрироваться, однако должны будут оплатить штраф.

Организации, которые принципиально отказались регистрироваться в "Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы", будут вносить в реестр принудительно и взимать с них штрафы за просрочку заявления.

"В случае регистрации организациям не грозит никакая опасность, их деятельность и финансирование не будут ограничены. То есть выполнение требования закона не создает никаких убытков и опасности", – добавила она.

Напомним, 1 сентября Конституционный суд Грузии завершил трехдневные слушания по делу скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", в котором объединили целый ряд исков против него. Через несколько дней должны объявить решение, приступать ли к рассмотрению дела по существу.



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