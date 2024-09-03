Последнее обновление: 03.09.2024 11:43

США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро

США конфисковали самолет, который, как утверждается, принадлежит президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и был приобретен в нарушение американских санкций.

По данным Министерства юстиции США, самолет был арестован в Доминиканской Республике и переправлен во Флориду.

«Министерство юстиции конфисковало самолет, который, как мы утверждаем, был незаконно приобретен за 13 млн долларов через подставную компанию и тайно вывезен из США для использования Николасом Мадуро и его приближенными», - говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда.

По данным CNN, речь идет о бизнес-джете Dassault Falcon 900, который производится во Франции. В последние месяцы он находился на территории Доминиканской Республики.

Власти Доминиканы уведомили Венесуэлу о конфискации, у Каракаса есть возможность оспорить это решение.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование