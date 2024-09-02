Задержан заместитель командующего Ленинградским военным округом Муминджанов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова.

Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает СКР.

Генерал-майор Муминджанов ранее возглавлял Департамент ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил.

По данным следствия, он «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей».

Как утверждает Следственный комитет, за содействие коммерческим организациям генерал получил взятку на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Также ведомство сообщило, что проверяет законность приобретения Муминджановым и членами его семьи недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей.

В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Аресты высокопоставленных военных в России продолжаются с апреля. В частности, в СИЗО сейчас находятся бывшие замминистры обороны Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов.