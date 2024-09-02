Иностранные банки смогут открывать филиалы в России

Закон, который разрешает иностранным банкам открывать филиалы в России, а также предусматривает некоторые ограничения для их деятельности, вступил в силу с 1 сентября 2024 года.

До этого иностранные кредитные организации в РФ могли иметь только дочерние банки и представительства.

Согласно новым законодательным нормам, филиал иностранного банка сможет открывать и вести банковские счета юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, проводить инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц. Также он сможет выдавать гарантии и поручительства, предоставлять в аренду специальные помещения, сейфы для хранения документов и ценностей, проводить лизинговые операции, оказывать консультационные и информационные услуги.

Цель закона - создание условий для развития системы международных расчетов и привлечения иностранных инвестиций, отмечалось в пояснительной записке. Работа филиалов иностранных банков будет направлена именно на это, поэтому они не смогут, как обычные банки, например, открывать вклады для населения.

Надзор за деятельностью филиалов иностранных банков будет осуществлять Банк России.