Последнее обновление: 02.09.2024 14:17

Украина вступит в НАТО в границах 1991 года

Украина присоединится к Североатлантическому альянсу суверенной и независимой страной в пределах границы 1991 года и другие варианты не обсуждались. Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью для издания "РБК-Украина".

Журналисты спросили Стефанишину о вхождении в НАТО "частями", то есть территориями, которую контролирует Украина де-факто, на что она ответила, что не считает, что Украина должна предлагать какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в НАТО.

По ее словам, Украина будет слышать всех союзников, будет вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО.

"Мы не будем никогда ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", – сказала она.

Вице-премьер также пояснила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открыт.

"Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создано ни одного формата, где такие дискуссии могут иметь место", – подытожила она.

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