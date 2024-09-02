В РФ заявили о намерении изменить свою ядерную доктрину

Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая, в частности, обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, со всем тем, что связано с эскалационным курсом наших западных противников", – сказал Рябков.

Он пояснил, что сейчас идет процесс доведения соответствующего документа, однако о конкретных сроках его завершения говорить пока рано.

"Время завершения этой работы – вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности в связи со СВО", – отметил Рябков.

Ранее Путин заявлял, что российская ядерная доктрина – живой инструмент, в который в случае необходимости могут быть внесены изменения. При этом, как он подчеркивал, Москва исходит из того, что до обмена ядерными ударами никогда не дойдет.

Согласно "Основам госполитики РФ в сфере ядерного сдерживания от 2020 года", применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.