Последнее обновление: 02.09.2024 14:17

Немецкое управление воздушным движением подверглось атаке пророссийских хакеров

Немецкое управление воздушным движением (DFS), которое отвечает за контроль воздушного движения, стало объектом хакерской атаки. Об этом пишет Spiegel.

"Наша офисная связь была взломана, и сейчас мы принимаем защитные меры", – заявил в воскресенье представитель DFS, базирующейся в Лангене вблизи Франкфурта-на-Майне. Они пытаются свести влияние инцидента к минимуму.

В DFS подчеркнули, что хакерская атака не повлияла на воздушное движение и оно продолжается в обычном режиме.

По данным DFS, атака произошла на прошлой неделе. Пока неизвестно, можно ли было получить доступ к данным. Органы безопасности были проинформированы, пояснил представитель DFS.

Как отмечают местные СМИ, атака связана с хакерской группой APT28, которая также известна под псевдонимом Fancy Bear. APT28 уже несколько лет атакует коммерческие компании, такие как оборонные, энергоснабжающие и логистические компании.

Западные правительства классифицируют эту группу как длинную руку российских спецслужб. В Германии группа стала известной широкой общественности в 2015 году из-за хакерской атаки на Бундестаг.

Власти Германии считают, что группа APT28, также известная как Fancy Bear, воспользовалась уязвимостью в Microsoft Outlook, чтобы взломать учетные записи электронной почты.



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