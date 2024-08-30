Власти Грузии уже успели внести в "иноагентский" реестр 233 организации

С момента вступления в Грузии в силу закона "О прозрачности иностранного влияния" в реестре организаций, представляющих интересы иностранных сил, зарегистрировались 233 субъекта. Об этом заявила заместитель министра юстиции Тамар Ткешелашвили в Конституционном суде.

По ее словам, всего в Грузии насчитывается около 30 тысяч организаций.

На уточняющий вопрос, сколько организаций подпадает под действие закона, Ткешелашвили ответить не смогла и пообещала уточнить информацию в публичном реестре.

"По данным на эту минуту, в Национальное агентство публичного реестра для регистрации обратились 233 организации", – отметила заместитель министра, которую цитирует издание SOVA.

Сейчас в Конституционном суде происходит рассмотрение исков против закона "О прозрачности иностранного влияния". Дело рассматривает Пленум Конституционного суда Грузии.

Истцами выступают президент Грузии, оппозиционные политики, общественные организации и журналисты.