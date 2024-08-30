Крупнейший проект российских чипов обанкротился

Микроэлектронное предприятие «Роснано» ООО «Крокус наноэлектроника» заявило о намерении признать себя банкротом. На это обратила внимание газета «Ведомости».

Как напоминает издание, госкомпания вместе с французским партнером Crocus Technology вложили в актив сотни миллионов евро.

ООО «Крокус наноэлектроника» является крупнейшим проектом «Роснано» по производству чипов. Предприятие должно было заниматься созданием магниторезистивной памяти — запоминающих устройств с произвольным доступом на основе спиновых вентилей.

Общий объем инвестиций в проект превысил €200 млн, включая софинансирование «Роснано» в размере €100 млн. В 2016 году «Роснано» выкупило долю Crocus Technology. В 2022 году «Роснано» передало свою долю ООО «КНЭ-ИС», учрежденной за два года до этого, однако и эта компания попала под санкции ЕС. К концу 2020 года задолженность КНЭ перед банками превысила 146 млрд рублей.

В июне «Роснано» подало заявление о банкротстве ООО «Оптоган», задолжавшего около 1,5 млн рублей. В феврале «Роснано» объявило, что собирается обратиться в суд с заявлением о банкротстве своей дочерней компании ООО «Пластик Лоджик». В 2011 году возглавлявший тогда «Роснано» Анатолий Чубайс показал Владимиру Путину электронный планшет Plastic Logic 100 для школьников. Ожидалось, что планшеты поступят в продажу в ноябре 2011 года, но проект так и не был реализован.