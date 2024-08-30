Латвия запретила вывоз из страны 15 новых автомобилей Porschе из-за подозрений о возможном экспорте в РФ

Таможня Латвии не разрешила вывезти из страны 15 новых автомобилей Porsche из-за подозрений в возможном экспорте в Россию. Об этом сообщили латвийские СМИ со ссылкой на информацию, предоставленную Службой государственных доходов (СГД) Латвии.

Глава Службы госдоходов Байба Шмите-Роке заявила, что машины планировалось перевезти из Германии в Казахстан.

По результатам анализа информации о рисках и в связи с подозрениями, что автомобили могут не быть доставлены получателю в Казахстане, а остаться в России, товар не был выпущен на экспорт, а латвийская таможня не допустила его вывоза из Евросоюза.

В СГД заявили, что подозрения вызваны тем, что эксклюзивные автомобили, ранее привезенные конкретным экспортером, уже доставлены непосредственно в Россию.

Таможенное управление СГД направило в таможенную службу Германии информацию о рисках, связанных с конкретной попыткой обойти санкции.

За первые семь месяцев текущего года Таможенное управление СГД выявило 4814 нарушений, связанных с несоблюдением санкций, которые были введены в отношении России и Беларуси. В 2023 году всего было предотвращено 7789 нарушений.