Последнее обновление: 30.08.2024 14:59

Учащимся школ и колледжей в Беларуси разрешили ездить бесплатно не только по справке

Постановлением Совета министров № 630 от 27 августа 2024 г. внесены поправки в постановление правительства от 16 февраля 2011 г. № 202 «О некоторых вопросах проезда обучающихся».

Согласно изменениям, предусмотрено предоставление учащимся, получающим общее среднее и специальное образование на уровне общего среднего образования, права на бесплатный проезд не только на основании справки о том, что гражданин является обучающимся, но и карты учащегося (ученического билета). При этом справка должна содержать информацию о населенном пункте места жительства (места пребывания) и месте учебы.

Это касается проезда детей на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте и в метрополитене в населенных пунктах места жительства (места пребывания) и места учебы с 1 сентября по 30 июня.

Постановление вступает в силу с 30 августа 2024 г.



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