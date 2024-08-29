Литовская армия получила 1,3 млн немецких пистолетов-пулеметов

Литовской армии поставили 1,3 миллиона пистолетов-пулеметов производства немецкой компании Heckler & Koch GmbH на сумму €100 тысяч. Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Литвы.

Отмечается, что пистолеты-пулеметы MP7 A2 были выбраны для закупки благодаря своим тактико-техническим характеристикам, таким как вес, скорострельность и пробивная способность. Упомянутое оружие также используется в армиях 24 стран НАТО.

Как отмечают в министерстве, такие пистолеты-пулеметы армия получит впервые.

По сравнению с пистолетами-пулеметами большего калибра, которые используются в литовской армии, MP7 A2 имеет меньшие габариты.

"Это значительно облегчит координацию действий в команде, когда операции происходят в ограниченном пространстве. Благодаря уменьшенному размеру калибра пули, но увеличенному заряду пороха в дуле, MP7 A2 имеет большую пробивную силу, более высокую скорость и соответствует требованиям быстрого огня", – отмечают в министерстве.

Боеприпасы этих пистолетов-пулеметов калибра 4,6х30 мм позволяют пробивать баллистическую защиту, чего не могут сделать боеприпасы калибра 9х19 мм.