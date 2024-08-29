Последнее обновление: 29.08.2024 14:06

Власти Беларуси хотят запустить собственный YouTube

Лукашенко сегодня доложили о первом шаге к созданию так называемого белорусского YouTube. Об этом рассказал журналистам заместитель главы его администрации Владимир Перцов.

"Видеохостинг videobel.by. Это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики. И даже внеэфирные активности создателей видеоконтента. Если хотите, это достаточно слабый аналог, но такой первый шаг к созданию белорусского YouTube", - заявил Перцов.

"Вы видите, что происходит с YouTube и другими OTT-сервисами видео по запросу. Мы не можем предугадать, мы не можем знать, как будет эта ситуация развиваться далее. Но мы знаем совершенно точно, что белорусский зритель хочет смотреть (и не только белорусский) видео по запросу через персональный компьютер, мобильный телефон там, где ему это удобно, в то время, когда ему это удобно делать. Этот проект будет запущен 12 сентября", - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ.

По его словам, кроме пользовательского видео, на видеохостинге будет возможность просмотра основных белорусских телеканалов в режиме реального времени, а также на главной загрузочной странице будет присутствовать лента основных новостей пропагандистского госинформагентства.



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