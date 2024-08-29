Последнее обновление: 29.08.2024 14:06

Три японских автопроизводителя из-за тайфуна приостанавливают производство на ряде заводов

Три крупнейших японских автопроизводителей приостанавливают производство на некоторых объектах в стране на фоне тайфуна "Шаньшань". Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на сообщения компаний.

Так, Toyota Motor в пятницу временно остановит 28 производственных линий на 14 заводах, Honda Motor оставит на паузе работу завода в префектуре Кумамото, а Nissan Motor планирует прекратить производство на заводах на южном острове Кюсю как минимум до второй половины дня пятницы.

По данным японских метеорологов, в четверг тайфун достиг региона Кюсю. Со среды до пятницы на острове не будет осуществляться движение высокоскоростных поездов между префектурами Кумамото и Кагосима, сообщает The Japan Times.

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