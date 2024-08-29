Нидерланды не ограничивают Украину в использовании своих F-16 для ударов по РФ

Украина может применять предоставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по российской территории. Об \том заявил генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм в интервью NOS.
По его словам, Нидерланды "не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16".
"Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при условии соблюдения законов войны", – подчеркнул Эйхельсхайм.
В целом Нидерланды пообещали предоставить Украине 24 самолета F-16. Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.
Он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область РФ, назвав операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".
"Они достаточно быстро заняли большую территорию в хорошем смысле, с использованием новых технологий. Тем самым они создали дилемму для Путина", – сказал Эйхельсхайм.
Как известно, истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.