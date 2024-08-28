В ОАЭ рассматривают возможность полной приостановки сотрудничества с Францией

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность полной приостановки военно-технического сотрудничества с Францией из-за ареста основателя Telegram Павла Дурова, который является гражданином ОАЭ.

Согласно данным из открытых источников, большая часть вооружений ОАЭ западного производства, однако с 2011 года у них на вооружении находятся 388 французских танков "Леклерк". В 1998-2000 годах были заключены два крупных контракта на поставку авиатехники одного класса из Франции ("Мираж-2000-9") и США (F-16C/D Блок 60). В 2021 году французская компания Dassault Aviation заключила контракт с ОАЭ на поставку 80 истребителей Dassault Rafale в модификации F4. В контракт на сумму порядка €17 миллиардов также входит закупка Абу-Даби 12 многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters H225M.

Как пишут зарубежные СМИ, после ареста Дурова ОАЭ уже заморозили контракт на покупку у Франции 80 истребителей.