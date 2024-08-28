GM и Samsung SDI построят в Индиане завод по выпуску аккумуляторов

Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) и южнокорейская Samsung SDI подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства завода по выпуску аккумуляторов в Нью-Карлайле (штат Индиана).

Как говорится в сообщении Samsung SDI, компании инвестируют порядка $3,5 млрд в новое предприятие. Они рассчитывают, что завод начнет работать в 2027 году.

Предприятие будет производить высокопроизводительные NCA-аккумуляторы, которые, в частности, планирует использовать GM в новых моделях электромобилей.

На начальном этапе мощности завода позволят ему выпускать аккумуляторы совокупной емкостью 27 гигаватт-часов в год, однако в дальнейшем они будут расширены до 36 гигаватт-часов в год, отмечается в пресс-релизе.

Южнокорейская компания рассчитывает, что СП с GM позволит ей закрепиться на североамериканском рынке и привлечь новых клиентов.

СП Samsung SDI и GM, как ожидается, позволит создать более 1,6 тыс. рабочих мест в Индиане.

Две компании сообщили о планах создания СП еще в апреле 2023 года и более года работали над соглашением. Изначально они рассчитывали, что их предприятие начнет производство в 2026 году.

Акции Samsung SDI подорожали на 0,4% по итогам торгов в Сеуле в среду, бумаги GM стабильны на предварительных торгах.