Беларусь и РФ обсудили создание пунктов хранения радиоактивных отходов

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк и первый заместитель гендиректора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации "Росатом" Андрей Никипелов обсудили в Москве строительство пунктов хранения радиоактивных отходов в республике. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РБ.

"Особое внимание в ходе переговоров было уделено ходу разработки совместного проекта, направленного на разработку комплексного решения по охране окружающей среды от загрязнения непригодными пестицидами, включая создание технологии обезвреживания и опытной установки с апробацией при ликвидации Городокского захоронения (пестицидов)", - говорится в сообщении.

Мероприятия этого проекта планируется реализовать в рамках Союзного государства.

Сергей Масляк предложил Росатому рассмотреть возможность сотрудничества с Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником. Он обозначил перспективные направления взаимодействия: "обмен опытом и передовой практикой в области мониторинга радиоактивности окружающей среды и радиоэкологических исследований в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, применение дистанционного зондирования, технологий, искусственного интеллекта в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера".