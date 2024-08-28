Трампу выдвинули обновленные обвинения в попытке изменить результат выборов 2020 года

Экс-президенту Дональду Трампу выдвинули пересмотренное федеральное обвинение относительно незаконных попыток изменить результат президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник Трампу предъявили пересмотренное федеральное обвинение относительно попыток "откатить" поражение на выборах 2020 года, в котором прокуроры сузили фокус после заключения Верховного Суда о том, что бывшие президенты имеют широкий иммунитет от уголовного преследования.

Команда спецпрокурора Джека Смита, который ответственен за надзор над двумя делами против 45-го президента, имеет новую версию обвинения, хотя маловероятно, что оно дойдет до суда до президентских выборов 5 ноября 2024 года.

Пересмотренное обвинение содержит те же четыре обвинения, которые прокуроры выдвинули Трампу в прошлом году, но с фокусом на роль Дональда Трампа как кандидата, который был заинтересован переизбраться на должность, а не действующего президента.

Так сделали в связи с выводом Верховного Суда от 1 июля о том, что Трамп имеет иммунитет в отношении действий, которые совершал в рамках конституционных полномочий как президент.

Трампа, как и в первоначальном обвинении, обвиняют в многостороннем сговоре, направленном на блокирование утверждения проигрышных для него результатов выборов.

Документ фокусируется на ключевых показаниях и доказательствах от свидетелей преимущественно из-за пределов администрации, в том числе бывшего спикера Палаты представителей Аризоны Расти Боверса, который, согласно тексту, подвергался давлению со стороны Трампа относительно созыва специальной сессии на основании надуманных утверждений о фальсификации.

Утверждается также, что Трамп давил на тогдашнего вице-президента Майка Пенса, чтобы тот воспользовался своим председательством во время процедуры утверждения результатов в Конгрессе 6 января и отклонил голоса выборщиков из штатов, где Трамп проиграл.

Трамп заявил, что спецпрокурор Смит "переписал то же дело в попытке обойти заключение Верховного Суда", и что после решения Верховного Суда рассмотрение дела нужно было окончательно остановить.

Как сообщалось, на этой неделе специальный прокурор Джек Смит призвал федеральный апелляционный суд возобновить дело о секретных документах.