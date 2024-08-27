Последнее обновление: 27.08.2024 17:55

Президент Грузии назначила парламентские выборы на 26 октября

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в прямом эфире подписала указ о назначении парламентских выборов на 26 октября.

Решение Зурабишвили – лишь формальность. Согласно Конституции Грузии, президент, в порядке, установленном Конституцией и органическим законом, назначает выборы парламента; очередные выборы парламента проводятся «в последнюю субботу октября календарного года истечения срока полномочий парламента».

Вместе с назначением даты проведения выборов в Грузии официально стартует предвыборная кампания.

Парламент Грузии, состоящий из 150 депутатов, будет впервые избран по полностью пропорциональной системе.



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