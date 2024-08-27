Последнее обновление: 27.08.2024 17:55

Назначен новый начальник управления боевой подготовки ВС Беларуси

Лукашенко 27 августа подписал указы, в соответствии с которыми в Вооруженных Силах произведены кадровые назначения, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, генерал-майор Владимир Белый назначен начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил.

На освободившуюся должность командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен генерал-майор Вадим Суров, который до настоящего времени занимал пост начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил. Теперь на эту должность назначен полковник Александр Агейчик.

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