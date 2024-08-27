Разведки семи стран ЕС предупредили о риске российских диверсий на энергообъектах Норвегии

Представители Служб безопасности семи европейских стран заявили об угрозе диверсий России на энергетических объектах Норвегии, которая сейчас является крупнейшим в Европе поставщиком природного газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявления представителей на закрытой встрече.

На закрытой встрече, организованной норвежской контрразведывательной службой PST, представители Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии обсудили риски шпионажа и диверсий со стороны России.

На встрече внимание акцентировали на роли Норвегии как ключевого поставщика энергоресурсов в Европу.

"Мы видим развитие истории, которая касается не только Германии или норвежских коллег, но и всех нас. Это угроза, которая исходит от некоторых партнеров, таких как Россия, включая не только шпионские операции, но и риск диверсии в некоторых отраслях", – сказал вице-президент Федерального ведомства по защите конституции Германии Синан Селен.

Руководитель норвежской контрразведки Беате Гангаас подчеркнула, что Россия является ключевой угрозой для энергетического сектора Норвегии.

"Когда мы сегодня говорим о саботаже, мы говорим о России", – заявила она.

В настоящее время Норвегия, страна-член НАТО, которая имеет общую границу с Россией в Арктике, стала крупнейшим в Европе поставщиком природного газа, который доставляется через обширную систему подводных трубопроводов.

Еще весной Норвежская полицейская служба безопасности заявляла, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, чтобы готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.

26 августа в Норвегии предупредили, что российская разведка может вербовать норвежских преступников в своих интересах для совершения диверсий.