Замминистра обороны Польши заявил о гибридной войне

Польша находится в состоянии гибридной войны. Об этом заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик заявил в понедельник, 26 августа, выступая на кампусе "Польша будущего" в городе Ольштын.

"То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше, - это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны", - сказал Томчик, которого цитирует агентство PAP.

В этом контексте он указал на напряженную ситуацию на границе с Беларусью и несколько метеозондов "с надписями на кириллице", которые упали на территории Польши на прошлой неделе.

Замминистра обороны риторически спросил, так ли интересна России погода в Польше. Он указал на то, что каждый такой аппарат, который стоит всего несколько сотен долларов, можно использовать очень простым способом, чтобы воздействовать на общественное мнение, "вызвать дискуссии и разногласия в обществе, чтобы граждане не верили в свое государство".

"Значительная часть российской пропаганды направлена именно на это", - подчеркнул Томчик.

Он также отметил, что в год в Польше фиксируют около пяти тысяч хакерских атак, с которыми круглосуточно борются 2,5 тыс. военных.