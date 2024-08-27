Российская армия использует в боях на территории Курской области 130-миллиметровые гаубицы М-46 образца 50-х годов прошлого века. Это следует из сообщений Министерства обороны.

Военное ведомство опубликовало два видео с артиллерийскими расчетами орудий М-46.

Согласно информации, из гаубиц М-46 российские военные обстреливают «мобильные бронированные группы ВСУ в курском приграничье».

СССР принял М-46 на вооружение в первой половине 1950-х годов, а в 1970-х заменил их 152-миллиметровыми пушками.

Кроме того, Россия использует в Курской области танки Т-62. Об этом сообщил в воскресенье в программе «Вести в 20:00» ведущий «России-1» Евгений Попов. СССР принял их на вооружение в первой половине 1960-х годов. По словам Попова, танки модернизированы, оснащены динамической и противодроновой защитой.

«Пора прекращать стесняться, что воюет в том числе и советская техника», - сказал Попов.

Между тем ВСУ активно используют во вторжении в Курскую область современную западную технику.