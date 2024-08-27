Французская прокуратура расследует дело основателя Telegram по 12 статьям

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Об этом говорится в пресс-релизе Парижского судебного трибунала.

Согласно информации, его задержание связано с администрированием мессенджера Telegram.

Как пишет Reuters, основателя Telegram обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений, совершаемых в Telegram.

В частности, Дурова подозревают в 12 преступлениях:

отказ передавать информацию, необходимую для проведения расследований, по запросу правоохранительных органов;

соучастие в распространении наркотиков;

соучастие в киберпреступлениях;

соучастие в мошенничестве;

отмывание денег, полученных преступным путем;

незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности;

соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними.

По статье об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг Дурову грозит санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс. до 500 тыс. евро.

Дуров может находиться под стражей до 28 августа.

Президент Франции заверил, что решение о задержании основателя Telegram Дурова не является политическим.

Напомним, Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже после посадки его бизнес-джета.

Дело в отношении основателя Telegram было открыто 8 июля 2024 года.