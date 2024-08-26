Канада тоже планирует ввести пошлины на электромобили и сталь из Китая

Канада планирует ввести пошлины на электромобили из Китая, с целью защиты отечественных производителей. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Речь идет о планах ввести 100% пошлины на электромобили из Китая, а также 25% – на сталь и алюминий китайского производства. Правительство готово пойти на этот шаг вслед за США и Европейским Союзом и рискует получить ответные меры со стороны Китая, сообщает CBC.

В июне министр финансов Христя Фриланд объявила о проведении публичных консультаций относительно возможных мер, которые усложнят продажу электромобилей китайскими компаниями на канадском рынке. Она заявила, что автомобильная промышленность "сталкивается с недобросовестной конкуренцией со стороны намеренной государственной политики Китая по созданию избыточных мощностей, которая подрывает конкурентоспособность канадского сектора электромобилей".

В следующем месяце, как напомнило издание, Фриланд отметила, что консультации по тарифам могут касаться не только электромобилей.

Стоимость импортируемых Канадой китайских электромобилей выросла до $1,6 млрд в прошлом году с менее чем $72 млн в 2022 году. Количество автомобилей, прибывающих из Китая в порт Ванкувера, резко возросло после того, как компания Tesla начала отправлять туда автомобили Model Y со своего завода в Шанхае, отметило издание.

Однако канадское правительство больше всего беспокоит перспектива появления дешевых автомобилей китайских автопроизводителей, отметили журналисты.

Уже в начале августа президент и главный исполнительный директор Канадской ассоциации производителей стали Кэтрин Кобден заявила Bloomberg, что "Китай не играет по правилам" и "правительство не должно иметь никаких иллюзий по этому поводу".