Миссия МАГАТЭ 27 августа посетит Курскую АЭС

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства завтра, 27 августа, посетит Курскую АЭС. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курской атомной электростанции (КАЭС) в РФ", - написал Гросси.

Он заверил, что в связи с новыми событиями и повышением уровня военной активности вблизи КАЭС, внимательно следит за развитием событий на месте, особенно в отношении станции.

"Ситуация развивается, и очень важно, чтобы завтра, когда я прибуду на станцию, я воочию увидел ситуацию и обсудил модальности дальнейших действий, которые могут понадобиться для оценки состояния ядерной безопасности и защищенности ХАЭС", - добавил Гросси.

Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую атомную электростанцию в России на следующей неделе.