Китайский самолет-разведчик впервые нарушил воздушное пространство Японии

В понедельник, 26 августа, китайский самолет нарушил воздушное пространство Японии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Японии.

По данным оборонного ведомства страны, утром Токио подняло реактивные самолеты в ответ на китайский самолет-разведчик, который ненадолго нарушил воздушное пространство.

Самолет был идентифицирован как Y-9. Он пролетел над островами Данджо к западу от южного острова Кюсю примерно между 11:29 и 11:31.

В Японии это назвали первым случаем, когда китайский военный самолет нарушил воздушное пространство страны. Правительство в Токио выразило решительный протест Пекину по дипломатическим каналам.

Министерство иностранных также дел вызвало высокопоставленного чиновника китайского посольства в Токио, чтобы выразить протест и потребовать о недопустимости повторения подобных инцидентов.