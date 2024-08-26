Свободный денежный поток лидеров мирового ВПК к 2026 году достигнет рекордных $52 млрд

Совокупный свободный денежный поток (FCF) 15 ведущих участников мировой оборонной отрасли в 2026 году вырастет примерно вдвое по сравнению с уровнем 2021 года и составит рекордные $52 млрд. об этом пишет Financial Times со ссылкой на прогнозы Vertical Research Partners.

При этом половину данного показателя обеспечат пять из крупнейших представителей отрасли США. Их общий FCF за 5 лет увеличится более чем в 2 раза. Boeing Co. из-за текущих проблем и сфокусированности на гражданской авиации в эту пятерку не включен.

Совокупный показатель европейских BAE Systems, Rheinmetall и Saab повысится более чем на 40%, по прогнозам Vertical Research.

Положительное влияние на индустрию оказывает резкий рост военных расходов на фоне конфликтов на Украине, Ближнем Востоке и напряженности в Азии.

В рамках программ помощи Украине, Тайваню и Израилю американские власти недавно выделили около $13 млрд для пяти крупнейших оборонных компаний страны - Lockheed Martin, RTX Corp., Northrop Grumman Corp., Boeing и General Dynamics - а также их поставщиков.

Министерство обороны Великобритании за последние 3 года выделило 7,6 млрд фунтов стерлингов ($10 млрд) в виде военной помощи Украине.

В 15 ведущих компаний мирового ВПК вошли Rheinmetall, Airbus, Thales, Dassault, Leonardo, Saab, Elbit Systems, BAE Systems, Hanwha Aerospace, Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman, RTX и L3Harris Technologies.