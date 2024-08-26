Китай возмутился новым санкциям США из-за помощи России

Китай призвал США "прекратить неправомерные действия" после того, как компании страны внесли в санкционный список, цель которого – ударить по поставкам в Россию и подорвать ее военную экономику. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли КНР, которое цитирует Bloomberg.

Как заявили в Китае, страна "решительно выступает против" санкций и "будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний".

Министерство финансов США 23 августа опубликовало новый список подсанкционных компаний, которые, в частности, были недавно зарегистрированы в Гонконге и материковом Китае, в их соучредители вошли граждане России.

Минфин США заявил, что санкции будут направлены на тех, кто поставляет товары и услуги, которые позволяют россиянам поддерживать военные действия против Украины и обходить санкции.

Новые санкции США также коснулись судов, которые занимаются перевозкой сжиженный природный газ, связанных с Россией, включая танкеры, которые, вероятно, загружались на проекте "Арктик СПГ-2", на которого США уже наложили санкции.

При этом, по данным журналистов, в заявлении не уточняется, на какие именно из введенных санкций отреагировала китайская сторона.