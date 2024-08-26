Украина призвала власти Беларуси отвести войска от границы в Гомельской области

Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении призвало власти Беларуси отвести свои войска от украинской границы в Гомельской области.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, спецслужбы Украины получили данные о том, что Вооруженные силы Беларуси «под предлогом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, вместе с танками, артиллерией, РСЗО, средствами ПВО и инженерной техникой, в Гомельской области около северных границ Украины».

МИД Украины утверждает, что там также «зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер"».

«Проведение учений в приграничной полосе и непосредственной близости от объекта атомной энергетики, Чернобыльской АЭС, создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом. Призываем должностных лиц Республики Беларуси не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у РБ систем огня», - сказано в сообщении.

Киев также настаивает, что «Украина никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа».

МИД Украины предупредил, что «в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, будут предприняты все необходимы меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону».

«При этом все скопления войск, военные объекты и пути поставок на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных сил Украины», - также сказано в заявлении.

Беларусь официально не сообщала о проведении учений в Гомельской области.

В прошлое воскресенье Лукашенко заявил, что направил к границе Украины «почти треть армии».