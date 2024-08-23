США внесли в черный список сто двадцать три компании

Министерство торговли США внесло в черный список 123 иностранных компании, в том числе 64 российских, одна из которых зарегистрирована в Крыму, и 42 китайских. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как следует из сообщения бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящего в структуру Минторга США, 48 внесенных в черный список российских юридических лиц являются "конечными потребителями продукции военного назначения" России и Беларуси.

Шесть российских юрлиц внесены в список за "связи, поставки или сотрудничество в рамках российской программы по производству БПЛА".

Кроме того, несколько компаний из РФ внесены в черный список Минторга США за "поставки в Россию чувствительных технологий американского происхождения". В список также внесена одна компания из Крыма, пишет ТАСС.

Компании из Китая внесены в черный список также за участие в поставках американских технологий в РФ и другой "чувствительной продукции".

В список также внесены 11 иранских компаний, способствовавших поставкам в Иран американских технологий, необходимых РФ для ведения войны в Украине.